Fonds von Frank Thelen Der Aktien-Verführer kämpft mit der Macht der Follower

Beim umstrittenen US-Datenspezialisten Palantir laufen die Geschäfte nicht rund und die Aktie läuft auch nicht überzeugend. Sie ist aber ähnlich stark im Fonds gewichtet wie Tesla. In der hauseigenen Ausarbeitung kommt das Thelen-Team aber zu der positiven Einschätzung, dass Palantir gerade am „Anfang einer exponentiellen Entwicklung“ stehe. Die Produkte des Unternehmens könnten künftig breiter bei Kunden ausgerollt werden. Allerdings sieht das Team auch die Risiken wie das geringe Eigenkapital und eine schwache Governance-Struktur, also die Rahmenbedingungen und Regeln für die Unternehmensführung. Wer den aktuellen Trend zur Nachhaltigkeit kennt, der ist vorsichtig: In einem Umfeld, in dem immer mehr Großanleger auf lupenreine Governance achten, sind mitunter nur wenige bereit, üppig Geld in zweifelhafte Unternehmen zu investieren – so bleibt es eine Hürde für hohe Kursgewinne.