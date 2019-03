Fondskosten So drücken Anleger gezielt ihre Fondskosten

von Heike Schwerdtfeger 30. März 2019

Bild: imago

In Kürze werden Banken und Fondsgesellschaften erstmals die „Jährliche Kosteninformation“ an all ihre Anleger verschicken. Wer feststellt, dass die Kosten die Rendite zu stark belasten, kann viel dagegen tun.