Frankreich-Fonds Allez les bleus – Frankreichs Börse läuft dem Dax davon

Bereits heute wird der Stromverbrauch Frankreichs zu gut zwei Dritteln durch die Atomkraft gedeckt, in Deutschland sind es nur noch 13 Prozent. Dagegen beträgt der Anteil der erneuerbaren Energie an der in Frankreich verbrauchten elektrischen Energie etwa ein Drittel, wogegen sich der entsprechende Anteil in Deutschland schon auf rund 46 Prozent beläuft. Während Frankreich bei der Stromerzeugung auf fossile Energieträger verzichtet, beträgt deren Anteil hierzulande noch etwa 40 Prozent.