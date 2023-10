Fresenius Medical Care: „Der Markt belohnt Pharmaunternehmen, die früh richtig entscheiden“

WirtschaftsWoche: Für viele Aktionäre des deutschen Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) war die Nachricht ein Schock, dass Novo Nordisk ein Medikament gegen chronische Nierenleiden auf denWirtschaftsWoche: Für viele Aktionäre des deutschen Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) war die Nachricht ein Schock, dass Novo Nordisk ein Medikament gegen chronische Nierenleiden auf den Markt bringt, das die Blutwäsche überflüssig machen könnte. Die FMC-Aktie verlor 17 Prozent an einem einzigen Tag. Droht dem Dax-Konzern der Niedergang? Markt bringt, das die Blutwäsche überflüssig machen könnte. Die FMC-Aktie verlor 17 Prozent an einem einzigen Tag. Droht dem Dax-Konzern der Niedergang?

Alexander Jenke: Die Reaktion ist vielleicht übertrieben. Es wird in solchen Momenten fast so getan, als würde Diabetes langfristig verschwinden. So ist es aber nicht. Der Wettbewerb hatte auch zuvor schon zugenommen, und FMC hat auch viele hausgemachte Probleme. Aber besser werden die Perspektiven sicher nicht.