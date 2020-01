• Auch können sich die Banken Kredite an junge und riskante Unternehmen immer weniger leisten. Es droht auch in Deutschland – wie bereits in anderen OECD-Ländern sichtbar – eine Zombifizierung der Wirtschaft. Das bedeutet, dass alte Unternehmen nicht aus dem Markt ausscheiden, weil die Banken ihnen in ihrer Not selbst notleidende Kredite verlängern (und die Unternehmen somit zu Zombies werden). Schlimmer noch ist, dass dadurch der Strukturwandel behindert und das Produktivitätswachstum eingeschränkt wird. Damit sinkt der Spielraum für die Entstehung von Arbeitsplätzen sowie private und staatliche Investitionen weiter.