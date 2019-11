Frisches Geld für Start-ups: Neuer 400-Millionen-Dollar Fonds für Gründer

In Europas Gründerszene tut sich seit Jahren eine Menge. So hat sich die Anzahl der A-Finanzierungsrunden in Europa pro Jahr seit 2012 vervierfacht. Der Gesamtbetrag an Venture Capital (Risiko- oder Wagniskapital), das in europäische Start-ups floss, erreichte im vergangenen Jahr ein Rekordhoch und hat sich seit 2014 auf 24,6 Milliarden Euro etwas mehr als verdoppelt. Den neuen Fonds von Balderton verwaltet ein 15-köpfiges, europaweit vernetztes Team, unter anderem aus Paris und Berlin. Die Phase A von jungen Unternehmen gilt als kritische Übergangsphase, in der viele scheitern: am Geld, an mangelnden Managementfähigkeiten, an der Konkurrenz oder an zu optimistischen Markteinschätzungen.