Frontline und DHT Warum Tanker-Aktien jetzt spannend sind

Ein besserer Gradmesser ist der Wert der Flotten in den Büchern. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) zeigt, vereinfacht gesagt, an, wann der Wert der Schiffe den Börsenwert der Unternehmen übersteigt. Ein solcher Zeitpunkt wäre eine gute Einstiegsgelegenheit für Anleger. Hier zeigt sich allerdings: Beide Unternehmen sind auf Sicht der vergangenen zehn Jahre jetzt am oberen Ende bewertet. In vielen Phasen, zuletzt vor 2022, lag ihr KBV unter eins. Die Unternehmen waren dann also an der Börse weniger wert, als sie an liquidierbaren Vermögenswerten in den Büchern hatten. Aktuell hat DHT ein KBV von 1,7. Bei Frontline sind es sogar 2,4. Die Börse verlangt also aktuell einen Aufpreis für Tankeraktien.