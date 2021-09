Frugalismus 430.000 Euro in sieben Jahren: Die Erfolgs-Strategie vom „Geldschnurrbart“

Wenn Wagners große Hoffnungsträger am Ende doch floppen sollten und große Teile des Vermögens dem Börsenboden gleichgemacht werden, dann bricht für ihn keine Welt zusammen. Mittlerweile ist Wagner sein eigener Chef, arbeitet selbstständig als SEO-Berater und werkelt gerade an einer eigenen Finanzapp. „Ich möchte arbeiten, bis ich 100 Jahre alt bin – aber ich will eben immer selbst bestimmen, an was, mit wem und in welchem zeitlichen Umfang“, sagt er.



Mehr zum Thema: Die Bewegung der Frugalisten will möglichst früh finanziell unabhängig werden. Die Rente mit 40 ist ihr Ziel. Einige gute Börsenjahre haben es tatsächlich greifbar gemacht.