Konkret spüren wir das alle beim Online-Banking. Schnell mal eine Überweisung machen? Kein Problem! Die Rechnung kommt per Mail, das Passwort für den Bank-Account ist in der Cloud gespeichert und wird über Fingerabdruck freigegeben, Kontonummer des Empfängers ist gespeichert, schnell per Copy-Paste den Rechnungsbetrag und den Verwendungszeck in die Bank-Maske eingetragen, auf Senden klicken – und zack, ist per SMS die TAN da. Eintragen und fertig. Das geht nicht nur auf dem Computer, sondern mittlerweile auch auf dem Handy – und der Bequemlichkeit sind keine Grenzen gesetzt: Es geht sogar kontenübergreifend in ein und derselben Smartphone-App.