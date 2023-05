Fußball-Bundesliga Der BVB-Zock an der Börse – mit Absicherung

In diesem Szenario hat Dortmund sicher nicht gewonnen, sondern unentschieden gespielt oder verloren. Beim Unentschieden würde meine Sportwette (mit einer Quote von derzeit gut 8) mir 800 Euro an Auszahlung bringen. Das wäre bereits ein Großteil meines Geldeinsatzes von insgesamt 1200 Euro. Klar, die BVB-Aktie würde kräftig an Wert verlieren, aber dieser Restwert käme ja noch auf den Wettgewinn obendrauf. Unterm Strich sollte also zumindest ein Gewinn bleiben.



Sollte Dortmund gegen Mainz sogar verlieren, würde mir das einen noch höheren Gewinn bringen. Mit aktuellen Wettquoten von über 10 würde ich allein aus der Wette eine Auszahlung von über 1000 Euro erhalten. Auch hier käme der Restwert der Aktien hinzu. Dortmund ist ja nicht plötzlich wertlos, nur weil sie nicht Meister geworden sind. Als alles noch auf die Bayern als Meister hindeutete, notierte die BVB-Aktie um vier Euro. Mehr als 30 Prozent Verlust sollten eigentlich also nicht drohen, damit blieben noch 700 Euro Rest-Aktienwert. In Summe bekäme ich dann also 1700 Euro zurück.