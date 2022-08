Gebührenvergleich Das beste Geschäftskonto für Selbstständige und Freiberufler

Einfach nur ein zweites (Geschäfts-)Konto bei der Hausbank zu eröffnen, ist auch aus einem anderen Grund nicht immer eine gute Idee: die Kosten. „Da die Geschäftskonten in der Regel teurer sind, sollte man vorher überlegen, was man eher in Anspruch nimmt“, sagt Verbraucherschützerin Föller. „Einige Institute haben eine kostenlose Firmenkreditkarte dabei, sind dafür teurer im Dispozinssatz. Andere bieten einen günstigen monatlichen Grundpreis, berechnen dann aber jede einzelne Buchung, Überweisung, Abhebung extra.“ Einige würden auch für Geschäftskonten Pauschalpreise anbieten, hätten dann aber neben einem hohen Preis häufig aber noch Extras wie ein Wertpapierdepot inklusive. Viele berechnen unterschiedliche Buchungspreise, je nachdem, ob Überweisungen online oder mit Beleg eingereicht werden. „Man sollte sich also vorher Gedanken machen, wie man das Konto nutzen will“, so Föller. „Nur so lässt sich sagen, was individuell wichtig ist.“