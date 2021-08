Gebührenvergleich Die besten Depots für nachhaltige ETF-Sparpläne

Auch wenn die Auswahl mitunter groß ist, haben Anleger klare Favoriten. „Der sowohl im Rahmen eines Sparplans als auch als Einmalanlage am stärksten nachgefragte ETF in unserem Portfolio ist der iShares MSCI World SRI“, sagt FXFlat-Experte Avramis. Das große Interesse der Kunden sei insofern nachvollziehbar, als dass dieser ETF gleich zwei Aspekte vereine: „Zum einen bietet er durch den Umstand, dass er in eine Vielzahl an Unternehmen aus Industrieländern weltweit investiert, eine für das Risikomanagement sinnvolle Diversifikation“, so Avramis. „Zum anderen berücksichtigt er nur solche Werte, die innerhalb ihres jeweiligen Sektors ein überdurchschnittliches hohes ESG-Rating aufweisen und zudem bestimmte Kriterien in Bezug auf den Klimaschutz erfüllen.“ Mit einem solchen ETF vereine der Anleger also eine langfristige Anlagestrategie mit einem guten Gewissen auf ideale Weise. Und das gilt für die Einmalanlage genauso wie für den Sparplan.



