Gebührenvergleich Die besten Girokonten mit persönlichem Service

Zwar verzichten 53 Prozent der Bürger zwischen 16 und 29 Jahre komplett auf den Besuch ihrer Bankfiliale und mittlerweile nutzen 80 Prozent der Bundesbürger aller Altersgruppen Online-Banking. Das ist das Ergebnis der „Digital Finance“-Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Bleiben aber immer noch jede Menge Menschen, die zumindest gelegentlich in die Filiale gehen oder sogar ganz auf das Online-Banking verzichten. Auch wenn es von Jahr zu Jahr weniger werden. „Aber es gibt immer noch sehr viele Girokunden, egal welchen Alters, die lieber zur Bank in der Nähe gehen, statt sich mit dem Online-Banking vertraut zu machen“, sagt Max Herbst, Gründer und Chef der FMH-Finanzberatung. „Viele junge Leute vertrauen Facebook & Co, haben aber Bedenken, Geldgeschäfte per Handy oder PC zu machen.“



