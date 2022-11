Gebührenvergleich Goldsparpläne sind gefragt

Verbraucherschützer Scherfling empfiehlt, darauf zu achten, wer das Gold wo einlagert, wie es gesichert beziehungsweise versichert ist und ob der Anbieter das Recht hat, die Auszahlung alternativ in Geld statt in Gold vorzunehmen – beispielsweise, falls eine vereinbarte Mindestgrammanzahl nicht erreicht wurde. Bei Auvesta wird das Gold beispielsweise in externen Hochsicherheitslagern verwahrt und ist versichert, so Hölzl. „Ferner sollte man bei Goldsparplänen das Risiko berücksichtigen, dass der Anbieter insolvent werden könnte und dann seine Verpflichtungen nicht mehr erfüllen kann“, ergänzt Scherfling.



Bei Anlegern kommt das regelmäßige Sparen gut an. „Gold-Sparpläne sind aktuell äußerst gefragt“, sagt Önder Ciftci, Vorstand der Ophirum Group. „Gerade der Aspekt des Werterhalts ist in turbulenten Zeiten wie den aktuellen von hoher Bedeutung – das gilt für alle Anlegergruppen.“ Auch bei Auvesta Edelmetalle steigt die Nachfrage nach Goldsparplänen stetig. „Aktuell führen wir mehr als 50.000 aktive Depots, zum Jahreswechsel 2021/22 waren es circa 46.000“, sagt Hölzl. Die monatlichen Käufe beginnen ab 30 Euro und sind nach oben prinzipiell unbegrenzt. Die durchschnittliche Sparplanrate liegt bei gut 220 Euro. Bei Ophirium sind es rund 160 Euro.