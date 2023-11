Geförderte Altersvorsorge Gute Nachricht für Riestersparer: Bundesgerichtshof kippt Kostenklausel

Die Kritik an zu hohen Kosten begleitet die Riesterrente praktisch von Anfang an. Die am häufigsten bei der staatlich geförderten Altersvorsorge genutzte Produktform, die Rentenversicherung, ist ohnehin für hohe Kosten bekannt. Doch auch Sparformen, die durchaus kostengünstig sein können, wie Fonds- und Banksparpläne, waren in der geförderten Riester-Variante in der Regel teuer.