Gehälter bei der Zentralbank Arme reiche EZB-Banker

EZB-Beschäftigte genießen aber auch Privilegien und Goodies, je nach Familiensituation. So können sie Zuschläge geltend machen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Partner oder Partnerin nicht mehr als knapp 61.000 Euro im Jahr verdienen. Dann gilt man als Hauptverdienender und bekommt fünf Prozent des Grundgehalts obendrauf. Zusätzlich können Kinder- (370 Euro pro Kind und Monat) und Ausbildungszuschläge (nochmal 330 Euro pro Kind und Monat) in Anspruch genommen werden. Die Europäische Schule am EZB-Sitz Frankfurt ist für Kinder von EZB-Mitarbeitern gratis. Andere Kinder bezahlen, so sie aufgenommen werden, bis zu 7800 Euro pro Jahr.