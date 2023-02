Geld rentierlich parken Zinswende: Lohnen sich Geldmarktfonds wieder?

Geldmarktfonds gelten als Cash-Ersatz im Portfolio. Ihre Manager investieren am Geldmarkt in Anlagen mit geringer Restlaufzeit, etwa in Einlagenzertifikate, Schuldscheindarlehen, kurzlaufende Anleihen oder auch in andere Geldmarktfonds. Geldmarktfonds gelten als ähnlich flexibel wie Tagesgeld, werfen zugleich aber auch nur eine niedrige Rendite ab. Die war während der Niedrigzinsphase bescheidener denn je. Bringt die Kursänderung in der Geldpolitik jetzt die Trendwende?