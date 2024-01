Geldanlage „Anleihen schneiden besser ab als Aktien“

Andrew Balls ist einer der wichtigsten Menschen am globalen Anleihemarkt. Der Chefinvestor für Anleihen beim Fondshaus Pimco ist für einen Großteil der 1,9 Billionen Dollar verantwortlich, die das kalifornische Haus für Kunden verwaltet. Der Brite studierte in Oxford Philosophie, Politik und Wirtschaft und ging dann an die US-Eliteuniversität Harvard. Später lehrte Balls in Oxford und schrieb acht Jahre für die Financial Times über Geldpolitik und Volkswirtschaft. 2006 wechselte er zu Pimco nach Newport Beach. Nach dem überraschenden Abgang des Pimco-Gründers Bill Gross 2013 war Balls einer der wichtigsten Personen, die das Vertrauen der Anleger in Pimco wiederherstellten.