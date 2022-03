Geldanlage China-Aktien: Was Anleger nach dem neuen Crash wissen müssen

Der Krieg in der Ukraine ist aber nicht die einzige Belastung für die chinesischen Aktienmärkte: Die Corona-Fallzahlen in China steigen wieder rasant an. Die Volksrepublik vermeldete jüngst den größten Corona-Ausbruch seit Pandemiebeginn. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 0,4. Zum Vergleich: In Deutschland wurden binnen der vergangenen sieben Tage zuletzt fast 1600 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet. In China jedoch löst der Anstieg der Fallzahlen Besorgnis aus. Dort verfolgen die Behörden eine strikte Null-Covid-Strategie – mit gravierenden Folgen für die Wirtschaft.