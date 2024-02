Geldanlage Was die Manager der besten Technologiefonds kaufen

Auch Tandberg-Johansen rechnet in diesem Jahr mit vielen neuen Impulsen für Techtitel. Zinserhöhungen hätten deren Siegeszug ab 2022 nur kurz unterbrochen. „Das Geld für IT sitzt in den Unternehmen lockerer als in den vergangenen anderthalb Jahren.“ Gewaltig aufs Investitionspedal treten die US-Giganten – genug Geld dafür haben sie. Jährlich bis zu 35 Milliarden Dollar will Alphabet investieren, Microsoft mindestens 40 Milliarden. Gezahlt wird aus der Kasse. Zinssenkungen könnten auch andere Unternehmen zu höheren Ausgaben animieren. Ängstlich macht der Aufschwung den Fondsmanager nicht. „Trotz der KI-Begeisterung nähert sich die Gesamtbewertung nicht der früheren Internetblase“, sagt er.