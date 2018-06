Bei LGIM heißt es, dass sich deutsche Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert hätten, während sich US-Unternehmen verbessern konnten. Für Deutschland ist das kein gutes Zeichen in einem Umfeld, in dem mehr und mehr auf Nachhaltigkeit gesetzt wird. Autobauer machen immerhin 15 Prozent des Deutschen Aktienindex aus, bekommen aber strengere Abgasvorschriften nicht in den Griff. Auch Energieversorger wie E.On oder RWE fallen für die wachsende Schar der Umwelt-Investments aus. Bayer bekommt nach der Monsanto-Übernahme mehr Druck. Französische Imker, in deren Honig Rückstände von Glyphosat auftauchten, wollen den Chemieriesen verklagen.