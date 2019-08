Geldanlage Das Sparbuch ist gar nicht so übel – wenn man es noch bekommt

Klassischerweise ist das Sparbuch für die Sparkassen eine Art Einstiegsdroge: der erste Kontakt zum oft noch sehr jungen Kunden kommt über das rote Buch. Auch wer ein simples Sparbuch will, braucht deshalb einen Termin in der Filiale. Am Weltspartag bekommt er dann Kugelschreiber und Sparschweinchen, und irgendwann kommt dann der Tag, an dem der freundliche Sparkassenberater Alternativen vorstellt, die angeblich sehr viel mehr Rendite, in jedem Fall aber der Sparkasse Provisionen einbringt. Manchmal passiert das auch schon beim Erstkontakt. So manche Eltern, die mit Kind in die Sparkasse gingen, um die ersten fünf Euro aufs Sparbuch einzuzahlen, mussten sich dann erst mal eine Dreiviertelstunde über die angeblichen Vorzüge von Riester-Sparplänen aufklären lassen.



Wer eines hat, sollte es ruhig behalten. Viele Sparkassen bieten das ganz simple Sparbuch nämlich nicht mehr an, jedenfalls nicht aktiv. Die Frankfurter Sparkasse etwa wirbt nur noch für ein „KidsKonto“, das mit dem 14. Geburtstag des Kindes automatisch in ein Girokonto verwandelt wir („ bis zum 18. Geburtstag kostenfrei und verzinst“). Die Stadtsparkasse München bietet immerhin auch noch Erwachsenen ein Sparbuch an, mit einer Verzinsung „von derzeit 0,001 % p. a.“ – mehr Stellen nach dem Komma schaffen vermutlich die Computersysteme nicht.