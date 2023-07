Geldanlage der Generation Z Jung, selbstbewusst, risikofreudig – und ahnungslos?

Mit ihren Einschätzungen zur Geldanlage schnitt die Generation Z bei fast allen Fragen schlechter ab als ältere Altersgruppen. Das allein wäre noch nicht schlimm, schließlich haben alle mal klein angefangen. Aber die deutschen Junganleger investieren obendrein gerne in hochriskante Assets wie Kryptowährungen. Nach dem Motto „get rich fast“ fokussieren sie sich auf kurzfristige Gewinnmitnahmen statt auf langfristiges Vermögenswachstum.



Diese gefährliche Mischung aus Halbwissen, Einstellung und Verhalten bewirkt, dass die Junganleger von den Ergebnissen der eigenen Geldanlage überdurchschnittlich oft enttäuscht sind. Jeder Vierte ist nicht glücklich mit der Wertentwicklung seines Portfolios. Gleichzeitig ist der Anteil der rundum zufriedenen Anleger bei der Generation Z mit zehn Prozent am geringsten, während in älteren Generationen doppelt so viele Aktionäre voll zufrieden sind.