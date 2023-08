Geldanlage: Die Zinsabzocker: Diese Liste zeigt, welche Banken nichts fürs Tagesgeld zahlen

Abtsgmünder Bank – Raiffeisen – eG, Bernhauser Bank eG, Bopfinger Bank Sechta-Ries eG, Donau-Iller Bank eG, Raiffeisenbank Bad Saulgau eG, Raiffeisenbank Baiertal eG, Raiffeisenbank eG Elztal, Raiffeisenbank Geislingen-Rosenfeld eG, Raiffeisenbank im Breisgau eG, Raiffeisenbank Kaiserstuhl eG, Raiffeisenbank Kieselbronn eG, , Raiffeisenbank Mötzingen eG Mötzingen-Iselshausen, Raiffeisenbank Niedere Alb eG, Raiffeisenbank Reute-Gaisbeuren eG, Raiffeisenbank Wimsheim-Mönsheim eG, Scharnhauser Bank eG, Volksbank Altshausen eG, Volksbank Brenztal eG, Volksbank Deisslingen eG, Volksbank Dreiländereck eG, Volksbank Friedrichshafen-Tettnang eG, Volksbank Hohenzollern-Balingen eG, Volksbank in der Region eG, Volksbank Klettgau-Wutöschingen eG, Volksbank Konstanz, Volksbank Kraichgau eG, Volksbank Krautheim eG, Volksbank Leonberg-Strohgäu eG, Volksbank Meßkirch eG Raiffeisenbank, Volksbank Pfullendorf eG, Volksbank Rhein-Wehra eG, Volksbank Stuttgart eG, Volksbank Ulm-Biberach eG, VR-Bank Dornstetten-Horb eG, VR-Bank Ehningen-Nufringen eG, Raiffeisenbank am Dreisessel eG, Raiffeisenbank Am Goldenen Steig eG, Raiffeisenbank am Kulm eG, Raiffeisenbank Aschberg eG, Raiffeisenbank Fränkische Schweiz eG, Raiffeisenbank Griesstätt-Halfing eG, Raiffeisenbank Haag-Gars-Maitenbeth eG, Raiffeisenbank im Nürnberger Land eG, Raiffeisenbank Mainschleife-Steigerwald eG, Raiffeisenbank Mittelschwaben eG, Raiffeisenbank Oberpfalz NordWest eG, Raiffeisenbank Oberpfalz Süd eG, Raiffeisenbank Parkstetten eG, Raiffeisenbank Schrobenhausener Land eG, Raiffeisenbank Unteres Vilstal eG, Raiffeisenbank Unteres Zusamtal eG, Raiffeisenbank Wald-Görisried eG, Raiffeisen-Volksbank Haßberge eG, Raiffeisen-Volksbank Ries eG, Raiffeisen-Volksbank Tüßling-Unterneukirchen eG, Schrobenhausener Bank eG, Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG, Volksbank Raiffeisenbank Regensburg-Schwandorf eG, Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eG, Volksbank-Raiffeisenbank Vilshofen eG, VR Bank Amberg-Sulzbach eG, VR Bank Mittlere Oberpfalz eG, VR GenoBank DonauWald eG, VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbühl eG, VR-Bank Landsberg-Ammersee eG, VR-MainBank eG, Hamburger Volksbank eG, Frankenberger Bank, Raiffeisenbank eG, Frankfurter Volksbank eG, Landbank Horlofftal eG, Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG, Raiffeisenbank Schaafheim eG, Rüsselsheimer Volksbank e.G., Spar-u.Kredit-Bank eG, Volksbank Lauterbach-Schlitz eG, Volksbank Ober-Mörlen eG, Volksbank Wißmar eG, VR Bank HessenLand eG, Emsländische Volksbank eG, Hammah Spar- und Kreditbank eG, Raiffeisenbank Butjadingen-Abbehausen eG, Raiffeisenbank Ems-Vechte eG, Raiffeisenbank Flachsmeer eG, Syke Volksbank eG, Volksbank eG Delmenhorst Schierbrok, Volksbank Geest eG, Volksbank Hameln-Stadthagen eG, Volksbank Niedersachsen-Mitte eG, Volksbank Solling eG, VR Bank Oldenburg Land eG, VR-Bank in Südniedersachsen eG, VR-Bank Mitte eG, Volksbank Baumberge eG, Volksbank Beckum-Lippstadt eG, Volksbank Dortmund-Nordwest eG, Volksbank Nottuln eG, Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG, Volksbank Ostlippe eG, Volksbank Rhein-Erft-Köln eG, Volksbank Rhein-Lippe eG, Volksbank eG, Alsheim VR Bank eG, Raiffeisenbank Mehring-Leiwen eG, Raiffeisenbank Moselkrampen e.G., Raiffeisenbank Westeifel eG, Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG, Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG, Volksbank Eifel eG, VR Bank Mittelhaardt e.G., VR-Bank Hunsrück-Mosel eG, Volksbank Chemnitz eG, Volksbank Delitzsch eG, Volksbank Mittleres Erzgebirge eG, Volksbank Raiffeisenbank Meißen Großenhain eG, Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien eG, Volksbank Vogtland-Saale-Orla eG, Volksbank Jerichower Land eG, Volksbank Köthen-Bitterfeld eG, Volksbank Magdeburg eG, Volksbank Sangerhausen eG, Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG, Raiffeisen-Volksbank Hermsdorfer Kreuz eG, VR Bank Weimar eG