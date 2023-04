Geldanlage für Ältere: Das perfekte Rentnerdepot

Der Index hinter dem Indexfonds enthält das Who is Who der Konsumgüterbranche, von Pepsi über L’Oréal bis Walmart. Achtung: Mit Diageo und Philip Morris sind auch Alkohol- und Zigarettenverkäufer vertreten – für manchen womöglich ein Ausschlusskriterium. Der XTrackers-ETF hat sich langfristig nicht so stark entwickelt wie der Weltaktienindex MSCI World, ist in schwierigen Börsenphasen aber auch nicht so tief gefallen.