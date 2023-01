Geldanlage für Kinder Welche Kinder-Anlageprodukte sinnvoll sind – und welche nicht

Eine der schönsten Facetten elterlicher Liebe ist, dass sie sich gut in Geld umwandeln lässt. So jedenfalls scheinen viele Unternehmen zu denken. Denn für Kinder gibt es, auch im Bereich der Geldanlage und Vorsorge, enorm viele Produkte. Gekauft werden sollen die natürlich von den Eltern – weil diese das Beste für ihr Kind wollen. Aber was taugen Anlageprodukte für Kinder wirklich?