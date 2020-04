Wirtschaftlich scheinen wir in die tiefste Rezession der Nachkriegsgeschichte einzutauchen, und dass innerhalb von nur wenigen Wochen, nachdem in den ersten beiden Monaten des Jahres viele Frühindikatoren auf eine Beschleunigung des langen Aufschwungs hindeuteten. Was für ein Kontrast, und in welch großer Geschwindigkeit! Die Weichen für diesen beispiellosen wirtschaftlichen Einbruch wurden in der zweiten Märzhälfte gestellt, als praktisch ein europäisches Land nach dem anderen den Lockdown für das öffentlichen Leben und die wirtschaftliche Aktivität verhängte. Der Einbruch im März und dann auch im April sollte in der Nachkriegsgeschichte einzigartig werden. Eine Rezession ist sicher, lediglich Tiefe und Dauer noch nicht.