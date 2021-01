Das Coronavirus mutiert und die Ratlosigkeit der Entscheidungsträger ist zu spüren. Die Verschärfung von Lockdowns in betroffenen Regionen und Ländern scheint zumindest im ersten Quartal die einzig breitenwirksame Maßnahme zu sein. In der Weihnachtszeit wurde eine aggressivere, stärker ansteckende britische Variante identifiziert. Auch in Südafrika und Brasilien scheint es Varianten zu geben, die unter epidemiologischen Gesichtspunkten größere Sorgen als die bisherige Hauptvariante bereiten. Eine Verlängerung und die Verschärfung des Lockdowns in zahlreichen europäischen Ländern waren die Folge. Die Konsequenz davon dürfte allerdings in einigen Ländern ein sogenannter „Double Dip“ sein, dass also die Wirtschaft ein zweites Mal in eine Rezession fällt, weil das erste Quartal 2021 einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität erleben wird. Für Corona gilt, was der US Vizepräsident Pence zum Zeitpunkt der Wahlanfechtungen im Dezember sagte, übersetzt: „Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist, und dieses ist bestimmt noch nicht vorbei“.