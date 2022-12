Damit sollten wir uns auf eine Periode niedrigen Wachstums in den nächsten zwei Jahren einstellen. Es werden Unterschiede zwischen Europa und den USA deutlicher zu Tage treten. Der Energiepreisschock und die Inflationsunsicherheit sind in Europa weit ausgeprägter als in den USA, eine Rezession in Europa ist aus meiner Sicht kaum zu vermeiden. In den USA ist der Ausgang noch offen, ich tendiere dazu, dass angesichts des starken Arbeitsmarktes dort eine Rezession knapp vermieden werden kann.



Dass die Niedrigzinsphase zunächst vorbei ist, ist für Anleger eine der wenigen positiven Effekte des Jahres 2022, für Regierungen dagegen nicht. Für die Finanz- und Wirtschaftsminister war das doch eine schöne Welt, jeder Krise mit einem zusätzlichen Ausgabenpaket zu begegnen, in der Gewissheit, dass dieses zusätzliche Ausgabenpaket keine oder nur sehr geringe zusätzliche Zinslasten im Haushalt verursachen würde. Diese Zeit ist vorbei. Die Fiskalpolitik muss sich jetzt weitgehend alleine um das Wachstum kümmern, das ist ihre Kernkompetenz – die Notenbanken sind mit der Inflation beschäftigt. Die Fiskalpolitik kann nun entweder kreativ Angebotspolitik machen, Anreize setzen, an manchen Stellen Regulierung vermindern. Oder sie kann mit hohen Defiziten Zinsen weiter nach oben treiben, über Steuer- und Abgabenerhöhungen nachdenken und eine Verteilungspolitik in den Vordergrund stellen. Derzeit sieht es nach zweiterem aus – keine gute Botschaft für die Kapitalmärkte.