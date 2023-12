Voraussichtlich wird sich das globale Wachstum weiter verlangsamen. In den USA ist die Geldpolitik inzwischen restriktiv, die Fiskalpolitik wird weniger expansiv sein und die Verbraucherinnen und Verbraucher könnten ihre Ausgaben reduzieren angesichts geringerer Ersparnisse und weniger Möglichkeiten, Kreditkartenschulden auszuweiten. Das Wachstum in Europa wird gedämpft bleiben. Und in China sollte eine «neue Normalität» mit geringerem, aber qualitativ höherwertigem Wachstum als in der Vergangenheit eintreten.