Viel wird über die politischen Erfolge und Misserfolge dieser Kanzlerschaft in den verschiedensten Politikfeldern geschrieben, und das ist auch gut so. Denn immerhin ist Angela Merkels Periode der Kanzlerschaft schon jetzt die zweitlängste in der deutschen Nachkriegsgeschichte, vor Adenauer. Angesichts des Wahlergebnisses vom vergangenen Sonntag dürfte es bis zur Regierungsbildung aber noch etwas dauern und die Kanzlerschaft Merkel hat gute Chancen, am Ende als die am längsten agierende deutsche Nachkriegskanzlerschaft in die Geschichte einzugehen. Ich werde mir hier einen etwas anderen Rückblick auf die Kanzlerschaft Merkels erlauben, den aus Kapitalmarktsicht, und die Dinge beleuchten, die für mich aus dieser Sicht im Vordergrund stehen.