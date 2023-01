Das vergangene Jahr 2022 wird seinen Platz in den besonderen Jahren des Kapitalmarktes finden, in einer Reihe mit 1931, 1969, 1987, 2002 und 2008. Mit anderen Worten: Auch für die Kapitalmärkte war 2022 ein wahrhaft „historisches“ Jahr. Historisch im Negativen, die Märkte wurden so schwer erschüttert wie schon lange nicht mehr. Historisch aber auch bezogen auf die fundamentalen und geopolitischen Einflussfaktoren. Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gehört weltpolitisch in die gleiche Bedeutungskategorie wie der Mauerfall 1989, nur auf der umgekehrten, der negativen Seite. Er löste einen Energiepreisschock aus, der für Europa die beiden großen Ölkrisen der 1970er-Jahre übertraf, er trug dazu bei, dass Inflationsraten in der westlichen Welt auf 40-Jahreshochs stiegen. Dazu kam die als Reaktion auf die Inflationsdynamik notwendige, radikale Kursumkehr der Notenbanken. Das Jahr 2022 kennzeichnet damit eine Zusammenballung negativer fundamentaler und politischer Ereignisse. In dieser Beziehung ist es gut, dass das Jahr vorbei ist.