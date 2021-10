Einschließlich möglicher Kompromisse ist nach einer UBS-Analyse der Parteiprogramme jedoch absehbar, dass fiskalischen Impulse unter einer Ampel-Koalition etwas mehr als ein Prozent vom Bruttoinlandsprodukt (BIP) betragen würden. Unter einer CDU/CSU geführten Jamaika-Koalition wären es wohl nur 0,7 bis 0,9 Prozent. In diesem Kontext gilt zu beachten, was mit der Schuldenbremse geschehen wird. Meiner Meinung nach wird sie, egal welche von den möglichen Regierungskoalitionen zustande kommt, nicht vor 2023 zurückkehren. Aber sie wird bestehen bleiben, denn eine Abschaffung würde eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat erfordern. Dies erscheint unwahrscheinlich, weil die Union zusammen mit der FDP die nötige Sperrminorität aufbringen würde. Ein Teil dieser fiskalpolitischen Lockerung wird daher wohl vorgezogen – bis auf bestimmte Investitionen in Digitalisierung und Klimaschutz, die wahrscheinlich außerhalb der Schuldenbremse laufen werden.