Der OER-Wert liegt derzeit bei über 6 Prozent. Ein großer Teil der Eigenheimbesitzer in den USA hat aber entweder das Eigenheim abbezahlt oder eine Festhypothek. Ihre gefühlte Inflation in dieser Kategorie liegt bei null Prozent, und nicht über sechs Prozent. Darüber hinaus ist die Inflation geografisch konzentriert. Für Hausbesitzer in den meisten Teilen der USA liegt die Inflation in der Realität (ohne OER) bei unter zwei Prozent. Pech hat, wer in Texas oder Florida lebt, wo sie sich fünf Prozent nähert.