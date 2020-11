Dagegen wird meines Erachtens die Politik in die zweite Reihe der maßgeblichen Einflussfaktoren zurücktreten – und es gibt wohl keinen Börsianer, der das bedauert. Die großen Entscheidungen sind in 2020 gefällt, die Umwälzungen des Jahres 2016 aufgearbeitet. Die Ära Trump mit den unkalkulierbaren Tweets wird bald vorbei sein, bei den Brexit-Verhandlungen so oder so bis Ende des Jahres ein Ergebnis vorliegen. Dabei hat die Wahl Bidens einen Deal eher wahrscheinlicher gemacht, genauso wie der Abgang des einflussreichen Johnson-Beraters Cummings. Die Türkei, die Streitigkeiten in der EU, der Mittlere Osten, die politische Zerrissenheit in den USA, das Verhältnis zu Russland, die Auseinandersetzungen USA/China im Bereich Technologie und Geopolitik, all dies wird für kurzzeitige Volatilitäten sorgen, aber die Märkte sollten durch diese Unsicherheiten hindurchblicken können.