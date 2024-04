Zum dritten Punkt: Die geopolitischen Verschiebungen hin zu einer multipolaren Welt scheinen unumkehrbar. Auch wenn die wirtschaftliche Dynamik Chinas nachlässt, wird das Land mit einer vierfachen Bevölkerung der USA geostrategisch an Bedeutung gewinnen. Indien schickt sich an, von der Diversifikation der Lieferketten zu profitieren, und auch Afrika wird ökonomisch und politisch global immer stärker in den Vordergrund treten. In einer Welt des geopolitischen Wandels dürften zunächst die Konflikte zunehmen und damit auch die Volatilität der Energie- und Nahrungsmittelpreise. Ein weiterer, die Edelmetalle betreffende Effekt ist seit dem Einfrieren der russischen Notenbankkonten zu verzeichnen. Notenbanken des „globalen Südens“ diversifizieren ihre Währungsreserven stärker in reale Assets wie Edelmetalle, vor allem Gold, die nicht mit einem Federstrich entziehbar sind. Des Weiteren dürfte auch der Trend weg vom Dollar als Reservewährung anhalten, ohne dass sich ein Nachfolger anbieten würde. Das heißt, auch im Währungsbereich dürfte der internationale Handel fragmentierter und in der Folge die Preisaufschläge auf Güter höher werden.