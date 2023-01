Das Verlangsamungsszenario ist am wahrscheinlichsten, wenn sich die Inflationsraten verlangsamen. Verlangsamte Inflationsraten erfordern eine Verlangsamung (aber keinen Einbruch) in der Nachfrage. Normalerweise wird die Inflation in den Industrienationen zu rund 60 bis 70 Prozent von den Arbeitskosten getrieben. Ungewöhnlicherweise ist die Inflation seit der Pandemie nicht mehr durch die Arbeitskosten getrieben worden (weshalb die Lohnquote, also das Verhältnis von Arbeitnehmerentgelt zu Volkseinkommen, stagniert oder sinkt). Es sind vor allem höhere Unternehmensgewinne, getrieben durch höhere Gewinnmargen, getrieben durch Preismacht, ermöglicht durch höhere Nachfrage, die die Inflation antreiben. Also muss die Nachfrage wenigstens in manchen Bereichen sinken, um die Inflation zu verlangsamen.