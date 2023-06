Last but not least die Bewertung an den Märkten. Cash ist auf alle Fälle als Anlage zurück. Kurze Gelder rentieren in der Nähe oder oberhalb der Dividendenrenditen und meistens auch deutlich über den Renditen langer Anleihen. Die Zinsstrukturen sind vielfach deutlich invers, das heißt man bekommt am kurzen Ende eine höhere Rendite als für länger laufende Anleihen. Aktien stehen dank der positiven Unternehmensgewinne auf Basis der Gewinnbewertungen noch ordentlich da, sind aber angesichts der höheren Renditen in der relativen Bewertung zu Rentenpapieren eher teuer geworden.