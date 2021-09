In diesem Umfeld bleiben Aktien die einzige liquide Anlageklasse, die nicht nur vor Inflation schützt, sondern auch einen realen Vermögenszuwachs ermöglicht. Beides ist mit Tagesgeld und Anleihen hoher Bonität nicht mehr erreichbar. Für Anleger, die stetige Erträge suchen, ist in diesem Zusammenhang hilfreich, dass sich der Fokus an den Aktienmärkten seit einiger Zeit eher über die sogenannten Wachstumswerte hinaus bewegt. Insbesondere bei den großkapitalisierten US-Technologietiteln sehe ich in naher Zukunft weniger Spielraum für außergewöhnliche Kursgewinne. In anderen Teilen des Marktes ist jedoch kurzfristig eine Erholung der Dividendenzahlungen zu erwarten. Im Jahr 2020 schnitten Wachstumsunternehmen, die zumeist niedrige oder gar keine Dividenden zahlen, sehr gut ab, während konjunkturabhängige Sektoren wie Finanzwerte, die in der Regel höhere Dividendenrenditen aufweisen, hinter dem breiten Markt zurückblieben. In diesem Jahr hat sich die Situation zumindest in der ersten Jahreshälfte gedreht und vor allem zyklischere Titel mit höheren Renditen haben sich wieder besser entwickelt.