In der Eurozone konnte bislang der negative Einfluss der zweiten Welle auf die Konjunktur gut begrenzt werden. Zwar wurden bezogen auf die Gesamtzahl der Fälle in den Monaten August bis September schon die Werte der Covid-19-Fälle der Höchstmonate März/April um über hundertfünfzigtausend überschritten, wobei hier Frankreich und Spanien die Negativliste anführen. Die Todeszahlen sind aber weit geringer, sie sind im fraglichen Zeitraum in der Eurozone bislang um die 6.000 geblieben und damit bei etwa sechs Prozent der Todesfälle vom März/April. Besonders eindrucksvoll lässt sich das an den deutschen Zahlen festmachen: Die gemeldeten täglichen Todesfälle erreichten Mitte April in der Spitze über 500, nicht viel mehr hat es seit Jahresmitte insgesamt in Deutschland gegeben. Von daher gehen wir davon aus, dass in Europa scharfe, wirtschaftlich restriktive landesweite Lockdowns vermieden werden können.