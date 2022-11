Geldanlage Global: Die Rivalität der USA und Chinas lastet auf den Märkten

Beginnen wir mit Energie. Der Krieg in der Ukraine hat gezeigt, dass die Position Russlands auf den Weltenergiemärkten vergleichbar mit der Saudi-Arabiens und der USA ist, wobei die USA im Wesentlichen für sich selbst produzieren. Sie hat auch gezeigt, dass der im Westen vorangetriebene Weg zur grünen Energie eher ein Marathon, denn ein Sprint ist, und Lieferausfälle von fossilen Energieträgern kurzfristig nicht zu kompensieren sind. Nachdem Energiesanktionen nun ein immer häufigeres Machtmittel der Politik zu werden scheinen, muss man sich klar machen, dass von den größeren Energieexporteuren viele nicht als „lupenreine Demokratien“ anzusehen sind, weder Saudi-Arabien noch Katar, die Emirate, Aserbeidschan etc. Energiesanktionen treffen in erster Linie die Europäer (die Asiaten haben sich einige Ausnahmeregelungen zusichern lassen und die Nordamerikaner sind selbst großer Produzent fossiler Brennstoffe). Zu erwarten ist daher, dass einer der globalen Trends, die zur Desinflation der Zeit nach dem Fall der Berliner Mauer beigetragen haben, nämlich preisgünstige Energie, vorbei ist, und dass in einer längeren Übergangszeit die europäische Industrie, aber auch der europäische Verbraucher mit höheren Preisen konfrontiert sein wird, was stagflationäre Impulse auslöst und kein Positivum für die Kapitalmärkte ist.



Der Elefant im Raum ist das Verhältnis der USA zu China. China als Konkurrent der USA hat etwas, was die Sowjetunion nie erreicht hat, nämlich eine wirtschaftliche Bedeutung, die es in dasselbe Bracket wie die USA und die EU stellt. Es zeigt sich nun, dass Trumps China-Politik kein Ausrutscher war, sondern dass trotz ihrer unversöhnlichen Beziehung Demokarten und Republikaner sich in der China-Frage einig sind: die Zäune werden hoch gefahren. Nicht zu Unrecht warnte die Direktorin des IWF, Kristalina Georgieva, jüngst vor einem zweiten Kalten Krieg: „The confrontation between the US and China leads to a split of the world economy into opposing blocs, which could lead to a new cold war“.