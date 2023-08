Null- oder Negativzinsen sorgten für weit überdurchschnittliche Renditen bei Anleihe- und Aktienbesitzern, trotz der zwischenzeitlichen Krisen. Doch das war mit dem Jahr 2022 vorbei und in gewisser Weise hat die Rückkehr der Inflation auch einen „Kulminationspunkt“ an den Kapitalmärkten eingeleitet. Dieser wird uns nach meiner Ansicht mehr von dem bringen, was wir in der weiter zurückliegenden Vergangenheit, also in der Zeit vor der Jahrtausendwende hatten – für die Marktteilnehmer heißt es also nicht „Zurück in die Zukunft“ sondern „Vorwärts in die Vergangenheit“.