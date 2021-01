Im Dezember 2019, bevor die Pandemie-bedingte massive Rezession auf dem Radar war, lancierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den „Europäischen Grünen Deal“. Zwölf Monate und eine tiefe Wirtschaftskrise später ist der Grüne Deal zum größten grünen Konjunkturpaket in der Geschichte Europas mutiert und umfasst eine Reihe politischer Maßnahmen und Initiativen, die die Wirtschaft der EU bis 2050 in eine nachhaltige und klimaneutrale Zukunft führen sollen. Mit dem Europäischen Klimagesetz schlug die Europäische Kommission im März 2020 auch rechtsverbindliche Ziele vor. Die Europäische Union will damit weltweit eine Vorreiterrolle bei Cleantech- und Klimaschutzmaßnahmen einnehmen.