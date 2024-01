So ist am 4. März, also einen Tag vor dem „Super-Tuesday“, der Beginn des Bundesverfahrens wegen der 2020 Wahlen gegen ihn angesetzt, am 25. März das „Schweigegeld-Verfahren“ in New York, am 5. August das Verfahren über mögliche Wahlintervention in Georgia 2020. Der wichtigste Zeitpunkt dürfte aber nach dem jetzigen Kalender der 8. Februar sein, dort ist nun die Anhörung vor dem Supreme Court, dem höchsten US-Gericht, angesetzt über die Entscheidung in Colorado, Trump von dem Stimmzettel zu verbannen – eine Entscheidung wird noch vor dem Super-Tuesday am 5. März erwartet.