Die Strategie „Sell in May and go away“ geht im Sechsmonatszeitraum zwischen Mai und Oktober von einer stark unterdurchschnittlichen Entwicklung von Aktien aus. Anleger, die dieser Strategie folgen, verkaufen ihre Aktien im Mai und investieren in Barmittel, um im Spätherbst wieder in den Markt einzusteigen. Jedoch ist eine Anlagestrategie, nur weil sie sich in einem Reim zusammenfassen lässt, nicht unbedingt eine gute Strategie.