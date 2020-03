Erstens empfehlen wir eher Aktien aus Schwellenländern als aus der Eurozone. Die Aktienmärkte der Schwellenländer haben sich in der vorigen Woche angesichts eines Rückgangs von 7,2 gegenüber 12,4 Prozent in der Eurozone bereits besser aus der Affäre gezogen. Dies spiegelt die Ansicht wider, dass es China offenbar gelingt, den Ausbruch des Virus einzudämmen, der sich gerade in Europa und den USA auszubreiten beginnt. Angenommen, China hat weiterhin Erfolg, würden wir in diesem Jahr mit einem Gewinnwachstum von nahezu zwölf Prozent in der Region Asien ohne Japan rechnen.