Dieses Mal scheint es bislang eher der „klassische“ Fall von Bankenkrise zu sein, nämlich eine Vertrauenskrise. Im Fall der Silicon Valley Bank dürfte mangelhafte Fristentransformation einen Beitrag geleistet haben, in allen anderen Fällen Zweifel am jeweiligen Geschäftsmodell oder Management. Neu, und sicherlich eine bislang so nicht für möglich gehaltene Begleiterscheinung der digitalen Welt, war die Geschwindigkeit, mit der die Einlagen abgezogen wurden, die Silicon Valley Bank sticht hier heraus.



Erstmals musste eine Bank innerhalb der Börsenstunden am Freitagnachmittag, noch vor dem Wochenende, geschlossen werden. Angeblich wurden über 50 Prozent der Einlagen innerhalb weniger Stunden über das Handy abgezogen. In der neuen, digitalen Welt ist also ein Bank-Run möglich, ohne dass es Schlangen vor den Filialen gibt, das wird die Herausforderungen für Banken und Regulatoren noch verstärken.