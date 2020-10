Ich glaube, diese Headline trifft es gut. Geschockt von der ersten Welle, die in Norditalien besonders dramatisch und tödlich war, waren Maskenpflicht und Abstandsregeln in Italien ausgeprägter als anderswo in Europa. Dennoch sind in einem Monat die Zahlen von 1.600 Neuinfektionen pro Tag auf zuletzt über 20.000 gestiegen und damit mehr als dreimal so hoch wie die gemessenen Spitzenwerte im Frühjahr. Auch Spanien und Frankreich reihen sich in den Kreis der bislang acht Länder ein, die inzwischen über eine Million Corona-Fälle haben.