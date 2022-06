Geldanlage Global Fünf Anlageempfehlungen in schwierigen Zeiten

Die Angst vor den möglichen Folgen all dieser geo- und finanzpolitischen Schwierigkeiten hat im laufenden Jahr für beträchtliche Volatilität an den Aktien- und Anleihenmärkten gesorgt. Und es gibt kaum Zufluchtsorte. Was soll man als Anlegerin oder Anleger zurzeit also tun? Folgende fünf Punkte dienen als Orientierung beim Navigieren in einem gerade sehr turbulenten Umfeld.