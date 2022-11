Während Aktien – und insbesondere US-Aktien – kurzfristig weiterhin mit fundamentalem Gegenwind konfrontiert sind, gibt es auch unterstützende Faktoren: eine historisch negative Anlegerstimmung, eine vorsichtige Positionierung unter institutionellen Anlegern, wieder Fahrt aufnehmende Aktienrückkaufprogramme und Saisonalität – der November ist tendenziell einer der besten Monate für die Aktienmärkte. Daher würde ich nicht empfehlen, Aktien wahllos zu verkaufen, es sei denn, Anleger sind hier übermäßig exponiert. Vielmehr sollten Anleger, gerade in Bezug auf US-Aktien, nach Möglichkeit Optionen oder strukturierte Lösungen in Betracht ziehen, die eine gewisse Absicherung gegen eventuelle Kursverluste bieten und die Partizipation an potenziellen Kursgewinnen weiterhin in Aussicht stellen.